«Цены взлетят»: кинолог о лицензировании ветрынка Кинолог Уражевский: цены на услуги ветврачей вырастут при вводе лицензирования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При вводе лицензирования цены на услуги ветврачей «взлетят» в два-три раза, заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Специально для совместного спецпроекта LIFE.ru и «SHOT ПРОВЕРКИ» о состоянии ветеринарного рынка в России и том, как клиники наживаются на домашних питомцах, он рассказал, что процесс получения лицензий может оказаться слишком бюрократизированным.

Лицензия должна быть простым уведомлением, чтобы у надзорных органов появилась информация. Опасаюсь, что у нас лицензирование окажется слишком забюрократизированным. <...> Цены взлетят в два-три раза, — пояснил кинолог.

Уражевский подчеркнул, что компаниям придется предоставлять большое количество документов и нанимать юристов. В связи с этим ветеринарные кабинеты и малые клиники могут просто уйти с рынка. Из-за этого многие населенные пункты останутся без соответствующих услуг для животных.

По мнению специалиста, дополнительные законы не нужны, все контролируется Уголовным кодексом и открытой прессой. Кинолог уточнил, что ветеринарный рынок в России не очень большой, но конкурентоспособный. Отрасль может решить все самостоятельно, без вмешательства со стороны государства.

Ветврач Ян Музалевский ранее рассказал, что из России за год ушла треть поставщиков лекарств для домашних животных, рынок сократился примерно на 50% наименований. По его словам, на этом фоне растут цены и на некоторые отечественные препараты.