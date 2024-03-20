«Цены не кусаются, в отличие от гостей»: Кологривого подняли на смех в Сети Пользователи соцсетей высмеивают Кологривого за пьяный дебош в баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Пользователи социальных сетей активно высмеивают актера Никиту Кологривого за пьяный дебош, который он устроил в новосибирском баре. Telegram-канал «Лента дня» опубликовал подборку комментариев о произошедшем инциденте.

Уютно, особенно вкусные официантки, да и цены, в отличие от гостей, не кусаются, — пошутил один из пользователелей в отзыве на заведение.

Некоторые комментаторы пишут, что таким образом Кологривый «погружается в новые роли», например, Эдварда Каллена для российской экранизации «Сумерек» или Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят».

Другой пользователь переделал под ситуацию монолог Кощея, роль которого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» исполнил Кологривый. «Я здесь за эти кальяны стою, я все углям, угли все мне! Все официантки меня знают!» — написал автор.

Актер устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. Агент Кологривого подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.