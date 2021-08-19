Цены на вино в России взлетят

В России в ближайшее время может подорожать вино на 15–20% из-за роста цен на виноград. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Роскачества.

Те, кто закупает виноград, скорее всего, поднимут отпускные цены от 15–20% за бутылку и более. Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти ещё существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла, — сообщили в пресс-службе.

В Роскачестве уточнили, что стоимость винограда в этом сезоне вырастет не менее, чем на 30%. Главным фактором такого увеличения стали проблемы с климатом, а также риски сокращения урожая. При этом сдержать рост цен смогут лишь те производители, у которых есть большие площади собственных виноградников.

Ранее один из крупнейших в России производителей вина — компания «Фанагория» — столкнулся с огромным уроном для своих виноградников. Это было обусловлено непогодой в Краснодарском крае. В первой половине августа в районе, где собирается урожай, выпала почти годовая норма осадков. В результате этого пострадала большая часть виноградников, расположенных на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Су-Псехи.