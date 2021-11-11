Цены на услуги ЖКХ пообещали заморозить в 2022 году

В Госдуме хотят установить мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ. Согласно новому законопроекту за авторством депутатов от партии ЛДПР, связано это с пандемией коронавируса и дополнительными расходами на «коммуналку», которые несут россияне из-за длительного нахождения дома. Об этом сообщает URA.RU.

Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путём установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон позволит облегчить финансовое положение россиян во время пандемии. При этом депутаты отметили, что правительство РФ уже утвердило индексацию тарифов на 2022 год.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила выделить на строительство жилья для детей-сирот в два раза больше средств. Сейчас под эти цели направляется ежегодно 10 млрд рублей. Депутаты хотят увеличить сумму вдвое. По словам заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николая Алексеенко, по состоянию на август текущего года в стране нуждались в жилплощади почти 290 тысяч детей-сирот.

Но реально обеспечить квартирами смогли только около 90 тысяч. До сих пор нуждаются в жилплощади 199,7 тысячи человек. Сироты могут претендовать на собственную квартиру с 18 лет, хотя в очередь попадают уже с 14 лет, отметили в Счётной палате.