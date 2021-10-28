Цены на связь в России вырастут

В России пересмотрят тарифы на трафик для сотовых операторов. С таким предложением компания «Ростелеком» обратилась к Минцифры. Последний раз стоимость тарифов менялась два года назад. Рост может составить 6,5%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Специалисты «Ростелекома» считают, что корректировка цен необходима в связи с развитием сетей связи и инфляционными процессами. Документ может вступить в силу уже в декабре.

Кроме того, действующие в настоящее время тарифы установлены ниже уровня экономически обоснованных затрат, — рассказали в компании.

Эксперты при этом отмечают, что действия ведомства неизбежно приведут к повышению стоимость тарифов для конечных пользователей.

Ранее близкие к Минэкономразвития источники рассказали, что ведомство предложило включить меры поддержки малоимущих россиян в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Специалисты министерства полагают, что эти шаги будут способствовать снижению негативного влияния роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

Ещё одной мерой может стать налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами, а также создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку производителей плодоовощной продукции.