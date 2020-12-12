Цены на сахар-песок и подсолнечное масло могут заморозить с января

https://static.news.ru/photo/395963f0-3d94-11eb-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерства и ведомства РФ могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца, начиная с 1 января 2021 года, сообщили источники, знакомые с ходом совещаний по стабилизации цен.

Как пишут «Известия», именно сахар-песок и подсолнечное масло оказались наиболее подорожавшими продуктами в магазинах в ноябре в сравнении с 2019 годом. О возможной заморозке цен изданию сообщили представители рынка, участвующие в совещаниях с Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС.

Речь идёт о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один кг сахара соответственно, — отмечает издание.

Собеседники уточнили, что заморозка цен на эти два вида продуктов может быть оформлена в виде соглашения между компаниями. Вместе с тем, они полагают, что ведомствам не стоит слишком сильно «прижимать» производителей, так как в условиях экспортной альтернативы при слишком низких отпускных ценах на внутреннем рынке они могут перестать отгружать товары торговым сетям, что может привести к дефициту.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства, которое состоялось 9 декабря, потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в магазинах.

В правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.