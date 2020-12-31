Цены на продукты за год выросли на 6,7%

https://static.news.ru/photo/a5d13fd6-4b7b-11eb-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В течение 2020 года цены на продовольственные товары выросли на 6,7%. Непродовольственные продукты подорожали на 4,8%, а услуги — на 2,7%, следует из предварительных данных Росстата.

В декабре инфляция в стране составила 0,8%, что на 0,09 п. п. выше, чем в декабре. В годовом выражении инфляция выросла до 4,9%, тогда как в ноябре она составляла 4,42%, передаёт ТАСС.

По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция в России должна была составить 4,6–4,8%, а в декабре — 0,6–0,7%. При этом в базовом варианте ведомство ожидало инфляцию в размере 3,8%.

Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высказала мнение о причинах увеличения стоимости продуктов питания в РФ. По её мнению, ситуацию на рынке изменили три основных фактора.

Во-первых, продовольствие на мировом рынке подорожало во многом из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Во-вторых, на цены повлияло ослабление российского рубля. Третья причина кроется в цепочках «от производителя до торговой сети», так как поставщики компенсировали «свои издержки», писал NEWS.ru.