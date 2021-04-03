Цены на машины б/у подскочили

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Подержанные машины подскочили в цене в России. Аналитики уверяют, что пятилетний хэтчбек Kia Picanto, например, сегодня обойдётся на 6% дороже, чем новый автомобиль в 2017 году.

Исследование провели специалисты «Авто.ру» для газеты «Известия». В нём сказано , что Mazda CX-5 стоит на 5% дороже, чем машина из салона пять лет назад.

Неновые Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado стоят сегодня дороже на 4%, чем в 2017 году, а Hyundai Creta — на 2%.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за изменения подхода к продажам. Ещё пять лет назад салоны стремились урвать как можно больше клиентов, сотрудники старались выполнить план продаж и получить максимум бонусов.

Но в прошлом году они изменили стратегию, отметил замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом АО ABTODOM Владислав Хайновский. «Продажи в минус» ушли в прошлое, в том числе из-за курса валют, повышения налога на добавленную стоимость НДС и ставок утилизационного сбора.

С 1 мая 2021 года в России изменятся правила покупки и продажи автомобилей с пробегом. Россиянам дадут право осуществлять сделки через Интернет — соответствующая опция появится на портале госуслуг. Приказ ранее подписало Минцифры, писал NEWS.ru.