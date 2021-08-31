Цены на Lada выросли пятый раз за год

АвтоВАЗ в пятый раз повысил цены на свои автомобили. В среднем стоимость всех базовых версий повыситься на 3-4%. При этом наценка автодилеров может достигать отметки в 17%. Об этом пишет «Газета.Ru».
На авторынке наблюдается дефицит компонентов, из-за этого сроки поставок отодвигаются, а цены
Помимо этого, автозавод увеличил дополнительную плату на покраску авто в цвет «металлик», на две-три тысячи рублей. Дилеры отмечают, что рассчитывать на покупку автомобиля за номинальную стоимость не стоит, так как запасы автомобилей заканчиваются, а поставки новых очень сильно отстают.
За наличный расчёт Lada Vesta SW Cross будет стоить 1 млн 284 тысячи рублей. Но по всем «допам» можно будет договориться, пообщаться со старшим менеджером по поводу окончательной стоимости, — заявил менеджер отдела продаж дилерского центра Lada в Москве.
Специалисты отмечают, что подобная ситуация наблюдается практически во всех регионах.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам, которые хотят приобрести автомобиль, повременить с покупкой как минимум год, чтобы цены на рынке стабилизировались.