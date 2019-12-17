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Стоимость ручных крыс и сувениров в виде этих животных значительно выросла в России из-за повышенного спроса в преддверии Нового года. Живые грызуны подорожали на 17% (500 рублей в среднем по стране), игрушечные — на 24% (900 рублей).

Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-агрегатора объявлений Avito, которые приводит ТАСС. Крыса станет символом наступающего 2020 года, и россияне активно скупают зверьков и их изображения. Спрос на грызунов вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и опередил предложение, которое увеличилось в полтора раза.

Больше всего интерес к крысам возрос в Краснодаре — на 632%, предложение при этом выросло всего на 112%. Второе место заняла Казань с ростом спроса и предложения на 379% и 154% соответственно. Третьим стал Ижевск (350% и 43%). Из всех населённых пунктов, которые оказались затронуты исследованием, лишь Ульяновск оказался равнодушным к крысам — спрос на грызунов у местных жителей сократился на 87%.

В абсолютном выражении наибольшей популярностью животные пользуются в Москве и Санкт-Петербурге — 18% и 15% от всего спроса по стране соответственно.

Ранее NEWS.ru приводил советы фешен-астролога, как задобрить Белую Металлическую Крысу — символ Нового года.