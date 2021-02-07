Цены на электроэнергию в России рекордно выросли

Оптовые цены на электроэнергию достигли своего потолка в 2020 году. Спрос на неё при этом рухнул до самых низких значений за последние 10 лет.
Причину повышения цен
В обзоре регулятора энергорынков «Советы рынка», на который ссылается СМИ, сказано, что надбавки необходимы для строительства новых электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В копеечку влетел в прошлом году ввод энергоблока Нововоронежской АЭС-2 и Зарамагской ГЭС-1. Также были введены в эксплуатацию новые ВИЭ.
Увеличение надбавок связано ещё и с увеличением цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ.
В «Сообществе потребителей энергии» сообщили, что недовольны ростом цен на оптовую энергетику, так как это противоречит рыночным законам и поощряет отраслевую неэффективность. В итоге отрасль приходит к тому, что энергосистема становится менее привлекательна для потребителей.
Ранее NEWS.ru писал о приближающемся энергетическом кризисе на Украине. 6 февраля сразу в двух регионах страны — Винницкой и Львовской областях — отключились энергоблоки на атомных электростанциях.