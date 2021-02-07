Цены на электроэнергию в России рекордно выросли

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Оптовые цены на электроэнергию достигли своего потолка в 2020 году. Спрос на неё при этом рухнул до самых низких значений за последние 10 лет.

Причину повышения цен назвал «Коммерсант». По данным издания, фактором небывалого роста стали обязательные нерыночные надбавки. Если общая цена мощности в 2020 году составила 810 миллиардов рублей, то 558 миллиардов из неё — это надбавки.

В обзоре регулятора энергорынков «Советы рынка», на который ссылается СМИ, сказано, что надбавки необходимы для строительства новых электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В копеечку влетел в прошлом году ввод энергоблока Нововоронежской АЭС-2 и Зарамагской ГЭС-1. Также были введены в эксплуатацию новые ВИЭ.

Увеличение надбавок связано ещё и с увеличением цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ.

В «Сообществе потребителей энергии» сообщили, что недовольны ростом цен на оптовую энергетику, так как это противоречит рыночным законам и поощряет отраслевую неэффективность. В итоге отрасль приходит к тому, что энергосистема становится менее привлекательна для потребителей.

Ранее NEWS.ru писал о приближающемся энергетическом кризисе на Украине. 6 февраля сразу в двух регионах страны — Винницкой и Львовской областях — отключились энергоблоки на атомных электростанциях.