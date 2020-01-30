https://static.news.ru/photo/1bad16e0-4366-11ea-90ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку до 48,1 руб.

Более всего бензин подорожал в Хабаровске — на 0,5%. В Москве цены на бензин не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%. Уменьшение стоимости было зафиксировано в Кызыле — на 0,3%, Севастополе — на 0,2%, Кемерово, Грозном и Симферополе — на 0,1%, сообщает Росстандарт.

Ранее ведомство назвало опасные АЗС России. В список вошли 157 АЗС. Росстандарт выявил 33 заправки с фальсификатом в центральной части России и в южных регионах, 32 в Сибири и 17 на Дальнем Востоке. Меньше всего заправок с некачественным бензином выявлено в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах — 12 и 4 соответственно.