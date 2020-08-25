Центру Гамалеи разрешили начать новый этап испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d715292-e6f4-11ea-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что 3 сентября вакцину доставят в московские клиники, а 4–5 сентября стартует новый этап испытаний. Он отметил, что 30 тысяч доз препарата и 10 тысяч доз плацебо уже готовы для опытов.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого разрабатывалась вакцина, заявил, что РФПИ получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз препарата.

По его словам, имеющиеся мощности позволяют выпустить до 500 млрд доз за год. В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко 24 августа заявили, что республика будет первым импортёром российской вакцины, писал NEWS.ru.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована Министерством здравоохранения 11 августа, несколько дней спустя была выпущена первая партия препарата. В гражданский оборот он может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением исследований. То же касается людей из групп риска. Президент России Владимир Путин признался, что вакцину уже испытала на себе его дочь.