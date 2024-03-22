Центробанк сообщил о рекордно низкой безработице в России Центробанк: безработица в России обновила исторический минимум

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Безработица в России снова обновила исторический минимум, сообщили по итогам заседания совета директоров в Центробанке. Главным ограничением для увеличения выпуска товаров и услуг регулятор счел «дефицит трудовых ресурсов».

Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда вновь усилилась, — говорится в сообщении на сайте ЦБ России.

Банк России 22 марта провел заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки, на котором было решено оставить ее на уровне 16% годовых. В регуляторе отметили, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

До этого президент России Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства заявил, что уровень инфляции в стране стабилизируется, рост цен — постепенно сокращается. По словам главы государства, показатели очень волатильны. Однако он обратил внимание, что за первые несколько недель марта инфляция в РФ ушла в ноль.

Как отметил российский лидер, текущие тенденции в экономике позволяют сделать вывод, что цели развития, обозначенные им в послании Федеральному собранию, являются реализуемыми. Путин призвал членов правительства незамедлительно начать работать над ними, а также над объявленными нацпроектами.