Центробанк рассказал о выплатах застрявшим за границей россиянам

https://static.news.ru/photo/6f3b43f8-7a8a-11ea-8348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России поделился способом выплаты помощи россиянам, застрявшим в других странах. Деньги людям могут перечислять по номеру банковской карты.

При этом согласие владельца зачастую не требуется, так как оно предусмотрено договором об обслуживании, передаёт ТАСС.

В качестве идентификатора принадлежности счёта конкретному гражданину может использоваться всё, что позволит точно установить владельца, отметили в ЦБ.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделит 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.