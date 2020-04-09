Центробанк рассказал о выплатах застрявшим за границей россиянам

Банк России поделился способом выплаты помощи россиянам, застрявшим в других странах. Деньги людям могут перечислять по номеру банковской карты.
При этом согласие владельца зачастую не требуется, так как оно предусмотрено договором об обслуживании,
В качестве идентификатора принадлежности счёта конкретному гражданину может использоваться всё, что позволит точно установить владельца, отметили в ЦБ.
Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделит 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.
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