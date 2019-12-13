https://static.news.ru/photo/c5d31882-1d77-11ea-9c00-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Банк России отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской страховой компании (СК) «Орбита». Компания теперь обязана прекратить деятельность и произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно неоднократного нарушения требований финансовой устойчивости и платёжеспособности, — говорится в сообщении ЦБ.
В первом полугодии СК «Орбита» заняла по сбору премий 118-е место среди 150 российских страховщиков.
Как писал NEWS.ru, Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у компании «Сибирский Спас-Мед». Решение принято в связи с добровольным отказом юрлица от предусмотренной лицензией деятельности, сообщается на сайте регулятора. Компания входит в группу «Сибирский Спас». По данным 2017 года, она занимала 38-е место на рынке по количеству застрахованных.