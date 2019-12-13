Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самый большой ужас в россиянах вызывают мысли о возможности заболеть раком, ВИЧ или получить инсульт. Об этом стало известно из результатов опроса, проведённого специалистами портала «Здоровье. Mail.ru». Сведения были обнародованы в пятницу, 13 декабря.

Список самых пугающих россиян болезней возглавляет рак. Об ужасе перед онкологией рассказали 69% респондентов. На втором месте инсульт — 36%. Замыкает тройку «лидеров» ВИЧ — 30%. Далее, исходя из результатов...