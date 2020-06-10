Центробанк назвал самые популярные схемы обмана граждан в период пандемии

https://static.news.ru/photo/55ec743c-ab48-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центробанке России выявили схемы обмана граждан, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.

Как сообщает «Регнум» со ссылкой на пресс-служба регулятора, во время пандемии коронавируса произошёл всплеск активности среди мошенников, которые, маскируясь под легальные, предлагают ряд схем с целью хищения у граждан денег

В число популярных мошеннических приёмов вошли: обещание избавить от долгов, в том числе получить гражданину разрешение на кредитные каникулы, а также выкупить долг. Они обещают за определённую плату решить все проблемы, возникшие из-за неуплаты кредита. Получив оплату, мошенники исчезают.

Кроме того, появились риелторы, которые обещают одобрение кредита без каких-либо документов. А также специалисты, которые предлагают обучить игре на бирже.

Помимо этого, в моде оказались и обычные финансовые пирамиды, которые теперь предлагают заработать на криптовалютах и инновациях. Так называемые финансовые посредники предлагают помощь при одобрении кредита или исправлении кредитной истории.

Ранее NEWS.ru писал об активизации мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и «радуют» стариков сообщениями о положенной им денежной выплате, выманивая конфиденциальную финансовую информацию.