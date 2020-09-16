Центральный аппарат СК забрал дело об убийстве двух детей в Рыбинске

https://static.news.ru/photo/aed1551e-f813-11ea-81ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании и убийстве сестёр-школьниц в Рыбинске в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Председатель СК России поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, организовать проведение всех необходимых экспертиз, — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что тела двух сестёр 2006 и 2011 годов рождения обнаружила мать девочек. Отмечается, что дети были изнасилованы и зарезаны. Подозрение пало на сожителя матери убитых детей, который сейчас разыскивается полицией.

В СК сообщают, что мужчина в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Бастрыкин потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением освобождённого.

Как писал NEWS.ru, в Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас 13-летнюю девочку от бродячих собак, а после — изнасиловал её.

Подозреваемому предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Решением Приволжского суда Казани мужчина арестован на два месяца.