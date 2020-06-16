Центральные улицы Москвы перекроют 17, 18, 20 и 24 июня

https://static.news.ru/photo/2ec5cdda-afd6-11ea-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о перекрытии центральных улиц на время репетиций парада Победы 17, 18 и 20 июня, а также 24 июня, когда в Москве пройдут праздничные мероприятия.

Для подготовки к репетициям и проведению парада Победы на Красной площади движение автомобилей в городе будет ограничено: 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу, — отмечено в сообщении ЦОДД.

Вечером в дни репетиций и утром накануне парада будут перекрыты пути следования колонн: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улица Мнёвники; Звенигородское шоссе; улица Красная Пресня; улица Баррикадная; Новинский бульвар; улица Садовая — Кудринская; улица Большая Садовая; улица Садовая-Триумфальная; улица Садовая-Каретная; улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.

Улицы будут открывать по мере прохождения техники.

В день парада с 5.30 и до окончания торжеств московские власти перекроют большую часть центра: улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая; улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок до улицы Тверская; улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улицу Охотный ряд; улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новую площадь.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса и введённых карантинных ограничений президент Владимир Путин перенёс военные парады к 75-летию Победы на 24 июня — день исторического парада 1945 года, проведённого на Красной площади с победой вернувшимися из Европы советскими военными. Глава государства объявил об этом 1 июня, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.