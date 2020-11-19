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Центр «Вектор» выпустит 50 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца года

10:06, 20 ноября 2020 17
Фото: АГН «Москва»

До конца 2020 года будет выпущено 50 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского центра «Вектор», разработавшего препарат.

До конца года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время уже произведено 15 тысяч доз препарата. Соответственно, до конца года небольшие партии вакцины должны поступить в оборот.

Помимо этого, не исключается, что уже в течение следующего года вакциной «ЭпиВакКорона» могут быть привиты все желающие. Это возможно при значительном увеличении производства. В центре подчёркивают, что работы по масштабированию технологии производства уже ведутся.

Ранее NEWS.ru писал, что скорое поступление вакцины «Вектора» в оборот анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, отдельные партии станут доступны уже к 10 декабря.

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