Центр «Вектор» выпустит 50 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца года

До конца 2020 года будет выпущено 50 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского центра «Вектор», разработавшего препарат.
До конца года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины, — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время уже произведено 15 тысяч доз препарата. Соответственно, до конца года небольшие партии вакцины должны поступить в оборот.
Помимо этого, не исключается, что уже в течение следующего года вакциной «ЭпиВакКорона» могут быть привиты все желающие. Это возможно при значительном увеличении производства. В центре подчёркивают, что работы по масштабированию технологии производства уже ведутся.
Ранее NEWS.ru писал, что скорое поступление вакцины «Вектора» в оборот анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, отдельные партии станут доступны уже к 10 декабря.