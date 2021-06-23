Центр «Вектор»: штамм «дельта плюс» в России не выявлен

В настоящее время новый штамм коронавируса «дельта плюс» на территории России отсутствует. Об этом РИА Новости заявили в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В настоящее время вариант «дельта плюс» в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займёт среди других циркулирующих вариантов, — цитирует агентство сообщения организации.

Специалисты центра отметили, что эту разновидность вируса ещё предстоит изучить и оценить её эпидемический потенциал с учётом способности к распространению, влияния на протекание болезни и восприимчивости к антителам.

В центре добавили, что Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг вирусов и анализирует данные о вновь появляющихся разновидностях COVID.

Ранее Минздрав Индии предупредил о том, что новый штамм «дельта плюс» отличается высокой скоростью распространения, сильнее поражает клетки лёгких, а также может «ускользать» от действия вакцин или антител. На территории страны выявлено более 20 случаев заражения им. По словам индийских учёных, новый штамм можно «подцепить» просто проходя мимо инфицированного человека без маски.