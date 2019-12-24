https://static.news.ru/photo/076896c6-26da-11ea-be0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный центр занятости «Моя карьера», который был открыт в апреле 2019 года, за время работы успел помочь с трудоустройством 183 тысячам москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, специалисты центра уделяют особое внимание вопросам помощи в поиске работы для москвичей с инвалидностью. Для горожан с ограниченными возможностями здоровья в банке данных «Моей карьеры» подходят почти 4 тысячи вакансий. С августа текущего года реализуется уникальный проект «Топ-100 резюме», в рамках которого работодатели получают полноценную базу резюме соискателей с инвалидностью, составленные карьерными экспертами, пишет «Москва 24».

В общей сложности в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 — для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель главы столицы подчеркнула, что большинство вакансий представлено организациями, которые работают в сфере строительства, транспорта, торговли и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва обеспечивает работой пять миллионов граждан со всей страны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта цифра с каждым годом только растёт.