Центр имени Мейерхольда закрыл страницу Шмыковой после поддержки Навального

https://static.news.ru/photo/c6f7ef16-6a02-11eb-afa1-96000091f725_660.jpg Варвара Шмыкова Фото: barbaraska_92/instagram.com

Центр имени Мейерхольда (ЦИМ) убрал с сайта учреждения страницу актрисы Варвары Шмыковой. В январе 2021 года она записала ролик в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На изменения обратил внимание артист Максим Виторган на своей странице в социальной сети Facebook. Директор ЦИМ Елена Ковальская подтвердила это в комментариях.

Да, правда. На сайте ЦИМа временно закрыта страница Вари. Мои сотрудники сопротивлялись, но сделали это по моему требованию, — отметила Ковальская.

По её словам, Шмыкова продолжит играть в ЦИМе, несмотря на блокировку аккаунте на сайте центра. Кроме того, холдинг «Газпром медиа» в экстренном порядке убирает со своих промо-материалов актрис Яну Троянову и Сашу Бортич, также высказывавшихся в поддержку Навального, передаёт телеканал «Дождь».

Накануне запись разговора блогера и оппозиционера Алексея Навального с якобы военным химиком и сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, оказалась заблокирована на YouTube. Навальный обвинял Кудрявцева в организации его предположительного отравления. Теперь этот ролик недоступен для просмотра: вместо видео пользователи видят баннер, сообщающий, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав ViacomCBS — американской корпорации, в которую входит ряд крупных кино- и телекомпаний.

Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту, а на следующий день арестовали на 30 суток. Блогер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказывался исполнять требования суда, пока находился в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Анастасия Попова обнародовала в своём Telegram-канале короткую видеоэкскурсию по дому в Германии, где якобы жил осуждённый оппозиционер Алексей Навальный после выписки из клиники Charité.

Дом, расположенный в городе Ибах в горном массиве Шварцвальд на юге ФРГ, находится на возвышении, окна сделаны из пола. Внутри просторные помещения, гостиная со столом и телевизором. Также имеется небольшой бассейн и комната с мебелью и панорамным видом на город.