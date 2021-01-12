Центр Гамалеи счёл эффективной вакцину РФ против 18 мутаций коронавируса

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Российские учёные выявили новый штамм коронавируса, получивший у пациентки сразу 18 мутаций. Но эксперты считают, что поводы для беспокойства отсутствуют, так как с данной проблемой справятся современные вакцины, заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, мутации не несут в себе принципиальных изменений. Это совсем не то, что произошло с иммунодефицитом обезьян, в результате трансформаций переросшим в ВИЧ, после чего мир получил СПИД, передаёт телеканал «360».

Эксперт отметил, что медики заявляли о 70% заразности британского штамма. Но и обычное чиханье заразного человека может передать вирус троим окружающим, а при такой повышенной заразности — всего пятерым. По словам Зуева, цифры хоть и значимые, но паниковать не надо. Всё дело в патогенности, которая остаётся прежней.

Накануне учёные из Кембриджского университета и Института Пирбрайта выявили ключевые изменения возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Речь идёт о трансформациях, которые сделали инфекцию опасной для человека. Выяснилось, что генетические адаптации, которые позволили ей перейти от летучих мышей к людям, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Ранее NEWS.ru писал, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа учёных из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.