Центр Гамалеи проведёт испытания вакцины на основе разных штаммов COVID-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований новой вакцины от COVID-19. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, препарат был создан на основе разных штаммов COVID-19, в том числе «дельта» и «омикрон», пишет «Интерфакс».

Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц. В её составе различные S-белки коронавируса, включая «омикрон» и «дельту», — сообщил он.

По словам специалиста, получение разрешения на проведение клинических исследований ожидается в ближайшее время.

Как объяснил Гинцбург, новая вакцина может понадобиться в случае возникновения новых штаммов коронавируса. Несмотря на то, что «Спутник V» справляется с «омикроном», «дельтой» и уханьским вариантом COVID, специалисты опасаются появления штамма, сильно отличающегося от предыдущих.

Поэтому к этому моменту надо уже иметь готовую технологию, которая позволит решить эту задачу, — добавил он.

Ранее Гинцбург рассказал, что в ближайшее время центр Гамалеи получит разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Препарат является аналогом лекарства, которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа. В ходе испытаний на животных в ноябре была доказана эффективность препарата против коронавируса на 100%. При этом разработка также эффективна против штамма «омикрон».