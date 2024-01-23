Центр Гамалеи оценил риск массового заражения россиян оспой обезьян Центр Гамалеи: России не грозит эпидемия оспы обезьян

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России не грозит всплеск заболеваемости оспой обезьян, так как данное заболевание отличается крайне низкой контагиозностью, заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», оспа обезьян передается преимущественно половым путем. Кроме того, это заболевание не представляет серьезной опасности из-за низкого уровня летальности.

Этот вирус не является пандемийным, он передается от человека к человеку только при очень тесном контакте. Если поедете в метро рядом с таким человеком, вы не заразитесь. Что касается опасности, на уровне гриппа — 0,2% процента летальности. В основном передается при половом контакте, — заявил Альтштейн.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге были выявлены два человека, заразившиеся оспой обезьян. Ими оказались двое туристов, прибывших в Россию из Китая. По данным местного управления Роспотребнадзора, зараженные были изолированы с целью недопущения распространения инфекции. Какие-либо риски для роста числа зараженных отсутствуют, заверили в ведомстве.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание. Инкубационный период составляет от 6 до 16 дней, в некоторых случаях — от 5 до 21 дня. К числу основных симптомов относят сильную головную боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, миалгию, а также появление высыпаний на коже.