Центр Гамалеи не получил разрешения по испытанию вакцины от COVID на детях

https://static.news.ru/photo/73a2d34c-3a0c-11eb-82af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Разрешение на испытание вакцины от коронавирусной инфекции на детях и беременных до сих пор не получено центром имени Гамалеи. Об этом заявил его руководитель Александр Гинцбург.

Нам было отвечено центром экспертизы лекарственных средств: «Когда вы всё сделаете на взрослых, то можно получать разрешение на детях и на беременных», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, несмотря на это, центр не получил необходимые разрешения.

Как писал NEWS.ru, производитель второй вакцины от коронавируса — новосибирский центр «Вектор» — планирует включить подростков в число участников клинических испытаний препарата. Об этом в октябре рассказал генеральный директор учреждения Ринат Максютов. Состав вакцины при этом изменятся не будет.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны быть получены документы на третью вакцину. Её разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.