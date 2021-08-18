Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта»

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В последних четырёх автокатастрофах, которые произошли в России практически подряд виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы. Об этом «Царьграду» сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Произошедшее говорит о серьёзнейшем кризисе в авиационной отрасли. Причём не только в военной, но и в гражданской, и в транспортной, — считает пилот. На сегодняшний день в России напрочь отсутствует...