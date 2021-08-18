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Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта»

10:14, 19 августа 2021
Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «дельта» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В центре Гамалеи разработали вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированый специально под штамм «дельта».

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