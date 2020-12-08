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Центр Гамалеи готов обучить украинских медиков вакцинированию от COVID-19

18:59, 08 декабря 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Провести обучение медицинских сотрудников из Украины, чтобы они могли проводить вакцинацию от коронавируса своим согражданам, готов российский Центр Гамалеи. Об этом заявил его руководитель Александр Гинцбург в ходе встречи с главой политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Сделаем всё максимально, на что мы способны и по времени, и по качеству, чтобы перенести эту технологию, обучить специалистов на той площадке, которую, соответственно, вы подобрали на территории Украины, я вам гарантирую, что это мы сделаем максимально быстро, — заверил Гинцбург, которого цитирует РИА Новости. 

Медведчук 8 декабря встретился в Москве с главой Центра Гамалеи и руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Они обсудили использование российских разработок по вакцине на Украине. 

Ранее глава пророссийской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь»  заявил, что к нему поступили тысячи обращений с Украины, в том числе от медучреждений, о содействии в доступе к российской вакцине. При этом политик допустил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине.

РФПИ и центр Гамалеи готовы открыть производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине, сообщал NEWS.ru. 

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