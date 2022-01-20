Синоптики рассказали, что принесёт москвичам новый циклон «Ида»

Новый мощный снегопад ожидается в Москве. Его принесёт циклон «Ида», из-за которого в столичном регионе выпадет до конца недели 1/3 месячной нормы осадков, при этом львиная доля снега придётся на ближайшие двое суток. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени «Ида», который до конца недели принесёт с собой до 8–13 миллиметров осадков, или 1/3 месячной нормы. Причём львиная доля снега придётся на ближайшие двое суток, — цитирует его агентство.

Отмечается, что 21 января будет наиболее снежным, ожидается до 5–7 мм осадков, что, кстати, близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 мм. Снежный покров подрастёт на 2–3 см, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит один — четыре градуса мороза.

22 января снежное ненастье чуть ослабеет — прогнозируется 3–5 мм, сугробы подрастут до 41 см, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от двух до семи градусов мороза 23 января, осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится. Это приведёт к похолоданию до 8 градусов мороза днём и до −15 градусов к ночи.

Ранее Тишковец заявил, что в феврале температура воздуха будет на три градуса выше средних значений. А в марте аномалия тепла может достигнуть и четырёх градусов. В этот период погода будет характеризоваться частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололёдом.