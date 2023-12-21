Цена на медицинские маски может вдвое увеличиться из-за вспышки ОРВИ Mash: спрос на медицинские маски увеличился на 70% из-за вспышки ОРВИ

Спрос на медицинские маски вырос на 60-70% из-за вспышки заболеваемости в России, передает Telegram-канал Mash. По его данным, стоимость одного данного гигиенического изделия может увеличиться в два раза.

Как сообщает канал, в настоящий момент одна маска в среднем стоит 1,20 рубля при заказе на 15 тысяч, цена за штуку при покупке на 50 тысяч рублей составит 80 копеек. В аптеках стоимость маски повышается в среднем до пяти рублей. По информации канала, повышение цен ожидается в январе, стоимость средства индивидуальной защиты составит от шести до восьми рублей.

Канал привел статистику, согласно которой, средний чек на маски в декабре 2023 года стал выше на 12% по сравнению с 2022 годом. В то же время спрос на них увеличился на 27%.

20 декабря главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима при проведении массовых мероприятий. Правила распространяются на новогодние, культурные, а также спортивные мероприятия.

Кроме масочного режима управление Роспотребнадзора по Петербургу также приняло ряд других мер. В частности, в больницах будут развернуты дополнительные отделения для приема больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусом.