Цена «котлет с пюрешкой» достигла максимума: почему в РФ дорожают продукты

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Стоимость блюда из котлеты с картофельным поре достигла максимума в России с июня 2022 года, что отображено в расчетах, основанных на данных Росстата. В прошлом месяце средняя цена такого обеда составила 254,54 рубля. Какие еще продукты в стране дорожают и почему?

Расчет стоимости «котлет с пюрешкой» производился с учетом того, что для приготовления двух порций следует взять 400 г мясного фарша, четыре картофелины, куриное яйцо, луковицу, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелень и соль. В середине 2022 года максимальная стоимость такого продуктового набора составляла 262,52 рубля. Во второй половине года блюдо постепенно дешевело. В начале 2023-го его стоимость опустилась до 247,01 рубля. Затем комплект продуктов стал вновь дорожать.

Почему в России дорожают продукты

Эксперты в беседе с изданием «Коммерсант» отметили, что на рост цен влияет снижение курса рубля, наблюдаемое в последнее время, в том числе – на отечественные продукты. Также предприятия вынуждены закупать за валюту запчасти, сырье и даже семена, от которых зависит сельхозпроизводство.

По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, российские компании с целью конкурентоспособности строили заводы при помощи самых передовых технологий. Эксперт подчеркнул, что теперь они имеют проблемы с приобретением необходимых для бесперебойной работы запчастей, которые приходится закупать «втридорога и впрок».

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин спрогнозировал, что цена на все импортные товары может повыситься в стране на 30% до конца года. По его словам, россиянам следует уже переходить на цикорий или краснодарский чай, которые будут более доступны, вместо кофе из-за роста стоимости на данный продукт.

«В пределах до 30% стоит ожидать роста до Нового года. Все импортное становится менее доступным. <...> Может быть, часть потребителей перейдет на другие виды напитков, будут больше пить заменителей кофе, например, цикорий. Или будут больше краснодарский чай пить, так как это будет более доступно по цене», — заявил специалист.

Что о росте цен говорят в Минпромторге и Минсельхозе

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с ТАСС заявил, что в России нет предпосылок для роста цен на продукты в ближайшее время. Более того, по его словам, стоимость некоторых товаров может снижаться к осени из-за сезонного фактора — окончания сезона отпусков и «шашлычного» периода — в частности, это касается мясных продуктов.

Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что к концу августа в стране произойдет стабилизация цен на мясо. По его словам, небольшой рост стоимости этого продукта был вызван сезонным фактором. Дальнейшей стабилизации цен будет способствовать увеличение объемов производства в России, добавил чиновник.

Какие продукты могут подорожать в России в сентябре

Производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщил ретейлерам, что с 1 сентября 2023 года ожидается повышение отпускных цен на 6–9% из-за высокой волатильности рубля. О росте цен на 5–16% ретейлерам сообщила и компания производитель «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba).

Также сообщалось, что к началу осени 2023 года стоимость колбасы и сосисок в России может вырасти на 5–10%. В первую очередь это связано с подорожанием мяса в июле почти на 30%.

Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил, что в стране могут вырасти цены на суши и роллы на 25% из-за проблем с поставками рыбы, риса, курицы и морепродуктов, связанные с западными санкциями в отношении РФ.

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