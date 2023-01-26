«Целятся в батюшек»: патриарх просит о гарантиях для духовников в зоне СВО Патриарх Кирилл: духовники в зоне СВО заслуживают тех же соцгарантий, что и военнослужащие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал законодателей наделить священнослужителей, находящихся в зоне СВО, теми же социальными гарантиями, что и военнослужащих, передает НТВ. Выступая на Рождественских образовательных чтениях в Госдуме, он заявил, что священники заслуживают льгот, поскольку тоже рискуют жизнью и здоровьем, участвуя в спецоперации.

Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО. Действительно, если священник вместе с военными на передней линии фронта, то почему у него не должно быть тех гарантий, которые у военнослужащих? Священник — самая желанная цель противника. Снайперы в первую очередь целятся в батюшек, — заявил патриарх.

Он отметил, что священники не могут брать в руки оружие, но призваны помогать участникам боевых действий духовно. По его словам, религиозные служители находятся в горячих точках и погибают.

Батюшки не прячутся, где обозы, они вместе со своей паствой очень часто на самой передней линии фронта. Но они ничем не защищены. Когда воины поднимаются в атаку, часто вместе с ними священник с крестом идет вперед и становится желанной целью для противника, — подчеркнул глава РПЦ.

Сегодня же епископ призвал исключить услугу по прерыванию беременности из частных клиник, поскольку те часто «не исполняют те важные „антиабортные“ ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви». Ранее патриарх выступал за исключение аборта без медпоказаний из списка услуг, предоставляемых по ОМС.