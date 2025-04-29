Запеченная на углях целая курица — это очень вкусно! Мясо пропитывается дымным ароматом, покрывается аппетитной хрустящей корочкой, а внутри остается невероятно сочным. Такой способ приготовления с чудо-маринадом раскрывает вкус птицы лучше духовки.
Маринад (на тушку 1,5−2 кг):
- 100 мл оливкового масла;
- 4 ст. л. соевого соуса;
- 3 ст. л. меда;
- 5 зубчиков чеснока (давленых);
- 1 ч. л. паприки;
- 1 лимон (сок + цедра);
- соль, перец, прованские травы.
Как приготовить:
- Маринование (6−12 часов): смешайте все ингредиенты и натрите тушку внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на шесть часов.
- Жарка: разведите угли. Разрежьте курицу по грудке, выложите на решетку. Жарьте, регулярно переворачивая и поливая оставшимся маринадом.
Подавайте с овощами-гриль и свежим хлебом. Аромат стоит невероятный — все будут в восторге!
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