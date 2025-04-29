Целая курица на мангале — хрустящая корочка и сочное мясо: чудо-маринад

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Запеченная на углях целая курица — это очень вкусно! Мясо пропитывается дымным ароматом, покрывается аппетитной хрустящей корочкой, а внутри остается невероятно сочным. Такой способ приготовления с чудо-маринадом раскрывает вкус птицы лучше духовки.

Маринад (на тушку 1,5−2 кг):

100 мл оливкового масла;

4 ст. л. соевого соуса;

3 ст. л. меда;

5 зубчиков чеснока (давленых);

1 ч. л. паприки;

1 лимон (сок + цедра);

соль, перец, прованские травы.

Как приготовить:

Маринование (6−12 часов): смешайте все ингредиенты и натрите тушку внутри и снаружи. Оставьте мариноваться минимум на шесть часов. Жарка: разведите угли. Разрежьте курицу по грудке, выложите на решетку. Жарьте, регулярно переворачивая и поливая оставшимся маринадом.

Подавайте с овощами-гриль и свежим хлебом. Аромат стоит невероятный — все будут в восторге!

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