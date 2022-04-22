Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России

Не менее двух третей жителей юга Украины проголосуют за вхождение в состав России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передаёт РИА Новости. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья.

Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдёт и пройдёт действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России, — заявил он.

Цeков подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.

Ранее сообщалось, что российские флаги подняли над зданием администрации отбитого ВС РФ города Херсона. В ходе спецоперации город был взят под контроль российскими войсками в марте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей. Он посоветовал херсонцам никуда не уезжать.