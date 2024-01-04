Cценарист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Режиссер и сценарист Елена Демидова умерла в возрасте 59 лет, сообщила ее коллега кинорежиссер Марина Разбежкина на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причины смерти не уточняются.

Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы (Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. — ред. NEWS.ru), — написала Разбежкина.

Елена Демидова окончила МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер», в 1997 получила образование историка в Воронежском государственном университете. Киношколу по специальности «режиссер» Демидова окончила в 2006 году. Известность Демидовой принесли такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».

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