Cбой произошёл в работе сервисов Google

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Пользователи некоторых сервисов компании Google столкнулись с проблемами в их работе.

Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает функционирование интернет-ресурсов. В частности, сбой произошёл в работе поисковой системы Google, видеохостинга YouTube и почтового сервиса Gmail.

Жалобы на это поступают в основном из США, некоторых стран Европы, Японии и России. 54% сообщений о проблемах касаются входа в учётную запись на основном сайте, 45% столкнувшихся со сбоями пользователей сообщают, что у них не работает поисковый сервис. В большей части жалоб на YouTube речь идёт о проблемах при проигрывании видео, а пользователи Gmail в основном не могут войти в свой аккаунт.

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