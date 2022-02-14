ЦБ: закон о кредитных каникулах могут принять в этом году

Руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута рассказал «Известиям», что ЦБ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей. Речь о законе, который сделает механизм кредитных каникул для потребительских кредитов постоянным, а также о специальном вкладе, который смогут открывать люди с невысокими доходами. По словам эксперта, закон могут принять в этом году.

Мы подошли к этому системно: не просто предложили инициативы, но предварительно на нескольких фокус-группах изучили потребности и пожелания людей. Получился целый комплекс мер, — уточнил Мамута.

Он отметил, что кредитные каникулы нужны, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке всё больше «длинных» задолженностей. Он также рассказал про инициативу, согласно которой нуждающиеся люди могут получать процент от социального счёта с привязкой к ключевой ставке.

Ранее юрист Марсель Имамов заявил, что несмотря на то, что зимой гораздо меньше владельцев дач их используют, риск получить штраф всё-таки есть. Эксперт рассказал, что причиной штрафа может стать нарушение требований пожарной безопасности на даче. Так, например, не расчищенная от снега территория может привести к «ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения».