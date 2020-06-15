ЦБ РФ указал факторы, которые нельзя учитывать в тарифах ОСАГО

https://static.news.ru/photo/2282ba0c-af3a-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что факторы, имеющие явный дискриминационный характер, не должны учитываться страховщиком при определении индивидуального для автовладельца тарифа ОСАГО.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал закон об индивидуальной тарификации в ОСАГО. Согласно положениям документа, страховщики смогут при установлении ставок руководствоваться личностными характеристиками водителя. При этом перечня таких факторов нет — страховые компании в праве сами определять, что может оказать влияние на тариф. Центробанк, в свою очередь, разрабатывает строгий список запрещённых критериев.

В интервью «Российской газете» Чистюхин отметил , что регулятор планирует включить в список дискриминационные факторы.

Это национальная, расовая принадлежность, языковая принадлежность, принадлежность к каким-либо общественным объединениям либо партиям, занятие определённого должностного положения, соответственно, если не ошибаюсь, вероисповедание, отношение к религии, — отметил зампред ЦБ РФ.

В число допустимых факторов войдут возраст, пробег и срок эксплуатации автомобиля, семейное положение водителя и наличие у него недвижимости. Чистюхин добавил, что если Банк России увидит другие критерии, которые следует запретить к использованию, в перечень оперативно внесут изменения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российские страховые компании понесли убытки из-за выплат по ОСАГО и каско в период самоизоляции. Так, размер средней выплаты по каско в апреле вырос на 28% в Москве по сравнению с показателем марта.