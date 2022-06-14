Россиян предупредили о новом виде мошенничества ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих обменять кешбэк на рубли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, которая набрала популярность после объявления спецоперации. По данным организации, вымогатели представляются сотрудниками банков и предлагают обменять накопленный кешбэк на рубли, сообщается на сайте регулятора.

Злоумышленники обзванивают граждан под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу, — говорится в сообщении.

Как уверяют в ЦБ, мошенники получают необходимые банковские данные пользователей и совершают кражу средств со счета.

Представители организации советуют ни в коем случае не предоставлять свои персональные данные по телефону, а лучше и вовсе прерывать разговор.

По любым банковским вопросам, в том числе по кешбэку, самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации, — информирует регулятор.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, имитирующих сайт онлайн-алкомаркета «Красное & Белое». Мошенники предлагают пользователям пройти опрос, по результатам которого им предоставляется купон на тысячу рублей. После этого сервис предлагает пользователям поделиться информацией об этой акции с 10 друзьями, а затем требует ввести банковские данные. Вместо зачисления суммы происходит ее списание.