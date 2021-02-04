ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

Центробанк предупредил россиян о новой схеме аферистов — они от имени финансовой организации предлагают доверчивым гражданам получить социальную выплату. Якобы так государство оказывает поддержку в период пандемии коронавируса.
Как
Попасть на этот сайт можно при помощи контекстной рекламы на Facebook. Баннер оформлен при использовании символики Банка России. Когда на него нажимаешь, осуществляется переход на сайт с фейковым приказом 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.».
В документе рассказывается о «единоразовой выплате от Центрального управления Банка Российской Федерации» от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи.
Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. Когда данные оказываются в распоряжении мошенников, деньги с карты списываются. Банк России заверил, что указанной меры поддержки не существует. А данный сайт является мошенническим.
Как ранее писал NEWS.ru, Telegram стал новой площадкой для телефонных мошенников, ведь у него уже есть встроенная IP-телефония, а также бот, который меняет голоса и номер телефона звонящего. Но есть способ защититься от возможной атаки.