ЦБ предупредил россиян о новой схеме аферистов

https://static.news.ru/photo/92d681b2-64d5-11ea-80f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк предупредил россиян о новой схеме аферистов — они от имени финансовой организации предлагают доверчивым гражданам получить социальную выплату. Якобы так государство оказывает поддержку в период пандемии коронавируса.

Как сообщили в банке РИА Новостям, мошенники создали специальный сайт для своих целей, который сейчас пытаются заблокировать.

Попасть на этот сайт можно при помощи контекстной рекламы на Facebook. Баннер оформлен при использовании символики Банка России. Когда на него нажимаешь, осуществляется переход на сайт с фейковым приказом 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.».

В документе рассказывается о «единоразовой выплате от Центрального управления Банка Российской Федерации» от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи.

Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. Когда данные оказываются в распоряжении мошенников, деньги с карты списываются. Банк России заверил, что указанной меры поддержки не существует. А данный сайт является мошенническим.

Как ранее писал NEWS.ru, Telegram стал новой площадкой для телефонных мошенников, ведь у него уже есть встроенная IP-телефония, а также бот, который меняет голоса и номер телефона звонящего. Но есть способ защититься от возможной атаки.