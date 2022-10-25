ЦБ предложил проект досрочного расторжения ОСАГО для мобилизованных

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Центробанк предложил проект досрочного расторжения договора ОСАГО для мобилизованных россиян, сообщается на сайте регулятора. Согласно данной инициативе, военнообязанные также смогут вернуть неиспользованную часть стоимости страховки. В пресс-службе Центробанка уточнили, что для этого нужно будет подать заявление в страховую компанию. Законопроект представлен на общественное обсуждение.

Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением, предусматривает проект указания Банка России, — сказано в сообщении.

Такое заявление, как указано на сайте регулятора, можно будет подать как в офисе страховой компании, так и в онлайн-режиме. С заявлением об отказе также смогут обратиться люди, обладающие доверенностью нотариуса, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.​

Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн — через личный кабинет на ее сайте — вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис, — уточнили в ЦБ.

Ранее в Росимуществе сообщили, что ведомство оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммунальные платежи. В пресс-службе агентства указали, что отсрочка на оплату будет предоставлена на весь период военной службы ввиду неиспользования арендуемых площадей. В Росимуществе добавили, что призывники могут расторгнуть договоры на аренду федерального имущества без штрафов.