ЦБ может ввести лимит на максимальную сумму беспроцентной рассрочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Банк России изучает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), сообщил РБК представитель регулятора. Эту и другие идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка.

В планах ЦБ — к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов, отметил собеседник издания. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям — платной и бесплатной. Первая представляет собой обычный потребительский кредит, а вторая — услуга, которую будут предоставлять специализированные операторы.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что заменой ипотеки в России могут стать лизинг и покупка жилья в рассрочку. По его словам, власти уже прорабатывают такую альтернативу, чтобы поддержать спрос на недвижимость

При этом выдача льготной ипотеки стала в последнее время для российских банков убыточной. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сказал, что, по его мнению, необходимо повысить размер субсидий для финансовых организаций по льготной ипотеке и сделать ее выдачу более адресной.

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