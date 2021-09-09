ЦБ даст россиянам возможность отзывать у компаний свои личные данные

Центральный банк России планирует создать платформу, позволяющую россиянам предоставлять и отзывать у бизнеса согласия на обработку персональных данных. Об этом сообщает РБК.

Мы сделали такую платформу в рамках «Цифрового профиля», но она сейчас касается только предоставления информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы сделать такую платформу для коммерческих согласий, — заявила первый зампред ЦБ, Ольга Скоробогатова.

Центробанк обсудит с кредитными организациями возможность создания такой платформы, которая могла бы в двустороннем порядке облегчить взаимодействие граждан с бизнесом. С одной стороны предприниматели смогут отслеживать, кто из клиентов и на что даёт или отзывает те или иные согласия, а граждане, в свою очередь, будут точно знать: кто и в какой мере распоряжается их персональными данными.

Ранее член Совета Федерации Ирина Рукавишникова предложила законопроект, запрещающий компаниям собирать ненужную персональную информацию о своих клиентах. В качестве аргумента она привела в пример сайты, которые обещают телефон в подарок за регистрацию и заполнение анкеты с личными данными.