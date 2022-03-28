ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рублёвую

ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заёмщиков, поступивших до 31 мая текущего года, говорится в информационном письме кредитным организациям, размещённом на сайте регулятора.

По заявлениям заёмщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Пересчёт обязательств не должен ухудшать кредитную историю заёмщика, — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал $150 тысяч или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату в том случае, если кредит выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жильё — единственное в собственности заёмщика в России. Также конвертация возможна в том случае, если просроченная задолженность на момент обращения заёмщика не превышает 120 дней.

По состоянию на 18 февраля, то есть за неделю до начала спецоперации на Украине, официальный курс доллара составлял 75,6 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% с 1 апреля и увеличить максимальный размер кредита. По словам российского лидера, требуется также подумать о сохранении ставки по семейной, дальневосточной и сельской программам.

До этого предложение о повышении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 12% внёс вице-премьер России Марат Хуснуллин. До этого она составляла 7%. По его мнению, пришло время изменить существующие параметры.