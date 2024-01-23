«Царская уха или итальянская паста»: опубликовано меню Блиновской в СИЗО SHOT: Блиновская может заказать на обед в СИЗО царскую уху и итальянскую пасту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Арестанты СИЗО № 6 «Печатники», где содержится блогер и инфобизнесмен Елена Блиновская, могут заказывать на обед индивидуальные блюда из кухни изолятора, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, среди предложенного рациона присутствуют царская уха, итальянская паста и осетинские пироги.

Стандартный рацион содержащихся в СИЗО обвиняемых состоит из каши на завтрак, супа на обед и рыбы с пюре на ужин. Однако арестанты могут получить спецменю при дополнительной оплате. К примеру, обед «Итальянский» обойдется заключенным под стражу в 1065 рублей. В него входят салат «Нисуаз», фетучини с соусом «Полло» и фокачча с морской солью. Кроме этого, кухня изолятора предлагает на выбор обед с гороховым супом, шницелем и рисом, а также обед с царской ухой, паровой котлетой и пастой сузили с маслом. Они обойдутся арестантам в 616 и 498 рублей соответственно.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста. Блогера взяли под стражу сразу после заседания суда. Блиновская будет находиться под арестом до 26 апреля.

Сообщалось, что блогер будет содержаться в «Печатниках» наравне с другими арестантами. Этот следственный изолятор известен тем, что там заключенные под стражу самостоятельно поддерживают чистоту в камерах в порядке дежурства.