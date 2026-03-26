Царская пасха без выпечки: нежный десерт к празднику, который получается у всех

К Пасхе хочется приготовить что-то особенное, но без лишней суеты. Царская творожная пасха — именно такой вариант: не требует духовки, а результат получается по-настоящему праздничным. Нежная, ароматная и с богатым вкусом, она украсит любой стол.

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг;
  • сливочное масло — 150 г;
  • сметана — 200 г;
  • яичные желтки — 3 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • ваниль — 1 ч. л.;
  • изюм — 100 г;
  • цукаты — 50 г;
  • миндаль или фундук — 50 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление

Творог дважды протрите через сито — так масса получится особенно нежной. Изюм залейте горячей водой, затем обсушите. Орехи слегка обжарьте и измельчите, цукаты нарежьте. Желтки разотрите с сахаром и солью, прогрейте на водяной бане до густоты и остудите.

Мягкое масло взбейте, соедините с творогом, сметаной и остывшим кремом. Добавьте сухофрукты и орехи, перемешайте. Форму выстелите марлей, выложите массу, утрамбуйте и накройте. Поставьте под гнет в холодильник на сутки.

Готовую пасху аккуратно переверните на блюдо и украсьте по вкусу.

Ранее сообщалось: если в морозильнике лежит лист слоеного теста, приготовить вкусный перекус можно буквально за считаные минуты.

Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранские атаки снова привели к жертвам в ОАЭ, несмотря на период затишья
Песков ответил на вопрос об ограничении мобильного интернета в Москве
Три уголовных дела возбудили после стрельбы из арбалета в школе Челябинска
Директор челябинской школы впервые высказалась после ЧП со стрельбой
В MI6 раскрыли преимущество Ирана в противостоянии с США
Трое россиян попались на создании узла связи для украинского кол-центра
Китай обвинил одну из стран Азии во вторжении в зону военных учений
Российские экстремалы чудом спаслись на Камчатке
Врачи спасли 14-летнюю девочку, удалив ей гигантскую опухоль яичника
ВС России разнесли маршрут доставки военных грузов для ВСУ из Европы
Названо число пострадавших при нападении на школу в Челябинске
«Ежедневное поражение»: ВСУ остались без ротации под Харьковом
Российская делегация прибыла в азиатскую страну ради «нефтяного» спасения
В Великобритании назвали сроки начала наземной операции США в Иране
Тьма накрыла одну из областей Украины
Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал
Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном
В Челябинске раскрыли подробности стрельбы из арбалета в местной школе
Почти 150 тыс. тонн нефти едва не вспыхнули в Черном море из-за дронов
«Не останется топлива»: в России оценили «игры» Британии в перехватчиков
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

