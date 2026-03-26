Царская пасха без выпечки: нежный десерт к празднику, который получается у всех

К Пасхе хочется приготовить что-то особенное, но без лишней суеты. Царская творожная пасха — именно такой вариант: не требует духовки, а результат получается по-настоящему праздничным. Нежная, ароматная и с богатым вкусом, она украсит любой стол.
Ингредиенты:
- творог — 1 кг;
- сливочное масло — 150 г;
- сметана — 200 г;
- яичные желтки — 3 шт.;
- сахар — 180 г;
- ваниль — 1 ч. л.;
- изюм — 100 г;
- цукаты — 50 г;
- миндаль или фундук — 50 г;
- соль — щепотка.
Приготовление
Творог дважды протрите через сито — так масса получится особенно нежной. Изюм залейте горячей водой, затем обсушите. Орехи слегка обжарьте и измельчите, цукаты нарежьте. Желтки разотрите с сахаром и солью, прогрейте на водяной бане до густоты и остудите.
Мягкое масло взбейте, соедините с творогом, сметаной и остывшим кремом. Добавьте сухофрукты и орехи, перемешайте. Форму выстелите марлей, выложите массу, утрамбуйте и накройте. Поставьте под гнет в холодильник на сутки.
Готовую пасху аккуратно переверните на блюдо и украсьте по вкусу.
