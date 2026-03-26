Царская пасха без выпечки: нежный десерт к празднику, который получается у всех

К Пасхе хочется приготовить что-то особенное, но без лишней суеты. Царская творожная пасха — именно такой вариант: не требует духовки, а результат получается по-настоящему праздничным. Нежная, ароматная и с богатым вкусом, она украсит любой стол.

Ингредиенты:

творог — 1 кг;

сливочное масло — 150 г;

сметана — 200 г;

яичные желтки — 3 шт.;

сахар — 180 г;

ваниль — 1 ч. л.;

изюм — 100 г;

цукаты — 50 г;

миндаль или фундук — 50 г;

соль — щепотка.

Приготовление

Творог дважды протрите через сито — так масса получится особенно нежной. Изюм залейте горячей водой, затем обсушите. Орехи слегка обжарьте и измельчите, цукаты нарежьте. Желтки разотрите с сахаром и солью, прогрейте на водяной бане до густоты и остудите.

Мягкое масло взбейте, соедините с творогом, сметаной и остывшим кремом. Добавьте сухофрукты и орехи, перемешайте. Форму выстелите марлей, выложите массу, утрамбуйте и накройте. Поставьте под гнет в холодильник на сутки.

Готовую пасху аккуратно переверните на блюдо и украсьте по вкусу.

