Царев подтвердил смерть Кивы Царев заявил, что подробностей гибели Ильи Кивы не знает

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олег Царев

Экс-нардеп Верховной рады председатель парламента Союза народных республик Новороссия Олег Царев заявил NEWS.ru, что «ответственные» люди не комментируют убийство его экс-коллеги Ильи Кивы. По его словам, пока известно только, что тот мертв, без подробностей.

Ответственные по этому делу люди закрылись и не дают никаких комментариев о том, каким образом Илья Кива был устранен. Сейчас точно известно лишь о его смерти, и пока подробностей никаких нет, — заявил Царев.

Окровавленное тело бывшего украинского депутата Ильи Кивы нашли в снегу сегодня, 6 декабря. Отмечается, что труп лежал на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево.

На самого Царева также было совершено покушение в ночь на 27 октября возле его дома в Ялте. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в политика стреляли, он потерял много крови. Царева экстренно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позднее в ФСБ заявили, что пострадавший в удовлетворительном состоянии. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение было совершено по приказу СБУ.

После покушения он подчеркнул, что террористов никто бояться не будет. По его словам боевики рано или поздно ответят за все свои действия.