Царев не исключил снятие санкций Евросоюза с украинских политиков Царев: ЕС может начать снимать санкции с бывших украинских политиков

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Олег Царев

Европейский союз может начать снимать санкции с бывших украинских политиков, заявил NEWS.ru экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев. Так он отреагировал на снятие рестрикций с бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, занимавшего пост с ноября 2010-го по февраль 2014 года и сбежавшего из страны после смены властей. Царев отметил, что для этого потребуется длительное время и хороший европейский юрист.

Если подать апелляции, суд признает решение о санкционных ограничениях немотивированными. Я был единственным политиком, который попал под первые санкции 2014 года на Украине. Дело подобное снятию ЕС санкций с Пшонки не первое и не последнее. Однако проблема заключается в том, что эти санкции все время продлеваются. В пример можно привести Николая Азарова и Андрея Клюева, которым также уже отменили санкционные решения, — рассказал Царев.

26 июля Комитет постоянных представителей при Евросоюзе принял решение о продлении комплекса ограничительных мер в отношении России. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.

Антироссийские санкции ЕС действуют с 2014 года и регулярно продлеваются в январе и июле на шесть месяцев. Ограничительные меры были усилены после начала спецоперации по демилитаризации Украины. С февраля 2022 года Брюссель ввел дополнительно 11 пакетов санкций, которые коснулись более 1,8 тысячи физических и юридических лиц.