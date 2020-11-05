Бывшим заключённым помогут трудоустроиться на свободе

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Россиянам требуется в среднем около двух лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. К такому выводу пришли аналитики, работающие в сфере недвижимости.

Минимальный срок для накопления в этом году составляет 12 месяцев, следует из расчетов «ДОМ.РФ», на который ссылается РБК. За год собрать необходимые средства могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области...