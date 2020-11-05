Бывшим заключённым помогут трудоустроиться на свободе

https://static.news.ru/photo/5deabca6-1f39-11eb-8981-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Людям, вернувшимся из мест лишения свободы, необходима помощь в ресоциализации и в трудоустройстве. Об этом заявила глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко.
Она отметила, что в конце октября комитет провёл совещание в Совфеде, на нём обсуждался вопрос совершенствования порядка и форм ресоциализации бывших заключённых. Святенко подчёркивает, что трудоустройство является для них главной проблемой. В том числе потому, что порядка 45% людей идут на повторные преступления именно из-за отсутствия работы.
По словам Святенко, в решении проблемы необходим комплексный подход.
Есть программы, которые помогают бывшим заключённым вернуться к нормальной жизни. Но этого недостаточно. Проблема требует не только точечных решений, а фундаментального, комплексного подхода. <...> Речь идёт о поддержке как работодателей, трудоустраивающих отбывших срок, так и самих бывших заключённых, у которых появится мотивация к поиску работы, — цитирует Святенко «Парламентская газета».
Руководитель комитета высказалась также о применении зарубежного опыта. Она заметила, что эффективность реабилитационных мер заключённых зависит от уголовно-исполнительной системы конкретного государства.
Ранее, как писал NEWS.ru, секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева рассказала какие поправки в Конституцию считает наиболее важными. По её словам, это, прежде всего, правило об адресной социальной помощи.